Філю знову перешили: як виглядає Кіркоров після нової операції

Момент ледве шкутильгаючого Кіркорова потрапив на відео.

Філіп Кіркоров / скріншот YouTube

Російський скандальний співак, головний павич російської естради, що підтримує війну Росії проти України Філіп Кіркоров, знову ліг на хірургічний стіл.

Як повідомив російський телеграм-канал "Не Малахов", Кіркоров вже третій день знаходиться в лікарні і цей день проходить для нього найбільш важко. "Критичний день. Але що робити? Мистецтво вимагає жертв", - сказав він, вважаючи себе частиною мистецтва.

Відомо, що за останні кілька місяців, Кіркоров буквально перекроїв себе, натягнувши все і скрізь, де це було можливо. Схоже, що тепер Кіркорову зробили підтяжку грудей, так як під одягом видніється тісний підтримуючий корсет.

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Нагадаємо, раніше співак Філіп Кіркоров вирішив кардинально змінити свою зовнішність. Артист, який підтримав війну в Україні, повністю переробив свій торс. Перше фото Філіпа Кіркорова після фінального перетворення з'явилося в мережі. За словами хірурга, команді вдалося досягти ідеального торсу.

Крім того, раніше колишня кохана одіозного співака, павича російської естради Філіпа Кіркорова Анастасія Стоцька розлучилася зі своїм офіційним чоловіком.

Ще два роки тому співачка привселюдно повідомила про те, що її другий шлюб з ресторатором Сергієм Абгаряном, підійшов до кінця. Стоцька додала, що розставання після 10 років стосунків далося пане не просто.

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