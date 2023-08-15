"Фемінізм - жіночий егоїзм": Скрипка розповів, чому українки кращі за європейок

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка заявив, що українські жінки "шанують чоловіків", а європейок назвав егоїстками через феміністичні погляди.

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Скрипка вважає, що "погане виховання жінок" панує у всьому світі / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний рок-музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка стверджує, що українські жінки вдома створюють затишок і шанують чоловіків ‒ на відміну від європейських. Таку заяву він зробив у відеоподкасті STAND UP BATTLE.

"Українські жінки - вони хазяйновиті, вони і сексуальні, вони і розумні, вони як менеджери, будинки створюють затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки - вони феміністичні. А фемінізм - жіночий егоїзм. Є певна ієрархія і є як би самоповага і повага до партнера. І цей фемінізм. Дійсно є у жінок самоповага до себе і немає поваги до чоловіка, - заявив Скрипка. І воно насаджується в нашу культуру і ми це втрачаємо, але, на щастя, не до кінця", ‒ сказав артист.

Скрипка вважає все вищевказане "поганим вихованням жінок", яке панує у всьому світі.

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"І в Україні ці "інстасамки" - просто погане виховання жінок, вони просто не виховані. Але не всі. Та золота жінка вона на дні, її просто потрібно дістати і сказати: українська жінка - ось це", - підсумував він.

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