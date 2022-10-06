"Їй треба з цим змиритися": у Росії розповіли, що чекає понівечену пожежею Хлєбникову

У Росії розповіли, що чекає понівечену пожежею Хлєбнікову / скріншот

56-річна співачка Марина Хлєбнікова досі відновлюється після страшної пожежі, яка сталася в її квартирі в листопаді минулого року.

Журналіст Фелікс Грозданов заявив, що у артистки "життя вже не буде колишнім, і їй треба з цим змиритися".

"Сьогодні її доля - збірні концерти типу "Дискотека 80-х". За великим рахунком, у неї в репертуарі три-чотири пісні, які всі знають: "Чашка кофею", "Дощі", "Сонечко моє", "Печаль моя". Це "золотий запас", який вона винесла з 90-х і які, загалом-то, і продовжують її годувати. Думаю, і сама Марина розуміє, що змінилася аудиторія, смаки, музичні стилі. І вона пішла в розряд "ретро". Хоча, на відміну від Сташевського або Губіна, десь з'являється. Але великих залів їй більше не зібрати ніколи. Та що там говорити - клуб в провінції був би за щастя", - висловився оглядач.

Нагадаємо, російська естрадна співачка, актриса Марина Хлєбнікова серйозно постраждала під час пожежі у власній квартирі. Її госпіталізували з сильними опіками та отруєнням продуктами горіння.Gorenje.

Через деякий час після НП вона з'явилася на похоронах поета Германа Вітке. Співачку насилу впізнали навіть її знайомі. Після пожежі вона носить перуку і довгі рукавички, щоб приховати сліди від опіків.

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