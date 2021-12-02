Марина Хлєбникова після пожежі може втратити зір - в тканинах обличчя почалося зараження

Марина Хлєбнікова отримала опік рогівки / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Співачка Марина Хлєбникова сильно постраждала від пожежі, яка сталася в її квартирі ввечері 18 листопада. Артистку в екстреному порядку доставили в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, де медики борються за її життя.

За даними Telegram-каналу Mash, у співачки почалося зараження тканин обличчя. Пошкодження такого типу може перекинутися на очні яблука, враховуючи той факт, що Хлєбникова також отримала опік рогівки. Це в свою чергу загрожує серйозними проблемами із зором аж до сліпоти.

Зараз медики оцінюють стан артистки, як стабільно важкі. Їй вводять велику кількість антибіотиків, щоб зупинити поширення інфекції.

Також Хлєбникову ввели в медикаментозну кому, щоб позбавити її від сильних болів.

Відвідувачів до співачки не пускають з побоювань додаткового зараження тканин обличчя.

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Хірург НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського Ігор Шаріпов налаштований оптимістично. Він припускає, що Марина Хлєбникова зможе відновитися після пожежі, але часу це займе чимало: "Звісно, на це і розраховуємо. Але це тривалий період - і пластику треба буде робити, і пересадку шкіри... це тривалий процес, на роки, м'яко кажучи".

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