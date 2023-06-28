"Їй це заходить": Олена Зеленська розсекретила, на кого вчиться дочка президента

Олександра Зеленська обрала складний шлях, але батьки підтримують її рішення.

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Олена Зеленська розповіла, на якій спеціальності навчається старша донька президента / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська дає безліч інтерв'ю, проте вона завжди була стриманою в тому, що стосувалося її сім'ї. Відомо, що діти президента, 18-річна Олександра і 10-річний Кирило, під час війни залишаються в країні, тут же вони здобувають освіту.

В інтерв'ю для РБК-Україна Олена Зеленська розповіла, на кого вчиться її дочка-студентка. Перша леді зазначає, що питання майбутньої професії Олександри в родині обговорювалося вкрай ретельно.

"Вона обрала юридичну спеціальність. Скажу чесно, ми вели розмови про вибір майбутньої спеціальності вже, можливо, протягом п'яти років, постійно повертаючись до цієї теми. Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії", - зазначає дружина президента України.

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Також вона розповіла, чому питання освіти Олександри стояло так гостро - батьки хотіли переконатися, що обрана професія буде приносити дівчині задоволення. Юриспруденцію вона вибрала самостійно серед кількох спеціальностей.

"Мені здається, що обрала вдало, тому що дивлюся на неї – їй подобається, і це їй "заходить", як то кажуть. Це йде м'яко, без напруги, в неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цю свою дорогу. Але ми не тиснули на неї. Тому що я пам'ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу до вишу. І нам хотілося, щоби вона мала все ж таки можливість розправити крила і обрати самостійно", - каже Олена Зеленська.

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