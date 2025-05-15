Євробачення-2025 другий півфінал: де і коли дивитися

Організатори Євробачення пропонують кілька зручних способів перегляду другого півфіналу Євробачення.

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Євробачення-2025 другий півфінал дивитися в прямому ефірі - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Коли розпочнеться другий півфінал Євробачення-2025

Де дивитися Євробачення в прямому ефірі

Сьогодні, 15 травня, на арені St. Jakobshalle в Базелі вирішиться доля другої десятки фіналістів Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 16 країн-учасниць і три країни з Великої п'ятірки - Великобританія, Німеччина і Франція (вони пройдуть у фінал автоматично - прим. редактора).

Другий півфінал стартує о 22:00 за київським часом. Вести його, як і перший, будуть швейцарська телеведуча і стендап-комік Гейзел Бруггер і співачка та учасниця Євробачення-1991 від Швейцарії Сандра Штудер.

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Другий півфінал Євробачення-2025 - де подивитися в прямому ефірі

Єврофани, яким не пощастило спостерігати за конкурсом прямо із залу для глядачів, отримали безліч можливостей насолоджуватися шоу в прямому ефірі прямісінько з дому. Дивіться другий півфінал Євробачення-2025 на:

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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