Євробачення-2025 другий півфінал: де і коли дивитися

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Сьогодні, 15 травня, на арені St. Jakobshalle в Базелі вирішиться доля другої десятки фіналістів Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 16 країн-учасниць і три країни з Великої п'ятірки - Великобританія, Німеччина і Франція (вони пройдуть у фінал автоматично - прим. редактора).
Другий півфінал стартує о 22:00 за київським часом. Вести його, як і перший, будуть швейцарська телеведуча і стендап-комік Гейзел Бруггер і співачка та учасниця Євробачення-1991 від Швейцарії Сандра Штудер.
Другий півфінал Євробачення-2025 - де подивитися в прямому ефірі
Єврофани, яким не пощастило спостерігати за конкурсом прямо із залу для глядачів, отримали безліч можливостей насолоджуватися шоу в прямому ефірі прямісінько з дому. Дивіться другий півфінал Євробачення-2025 на:
- телеканалі "Суспільне Культура"
- офіційному сайті "Суспільне. Євробачення"
- YouТube-каналі "Суспільне мовлення "
- YouТube-каналі Євробачення
- офіційному сайті Євробачення.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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