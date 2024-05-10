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Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

Еліна Чигис
10 травня 2024, 09:43оновлено 10 травня, 10:19
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alyona alyona і Jerry Heil виступлять другими на фіналі конкурсу Євробачення 2024.
Євробачення 2024
Україна виступить другою у фіналі Євробачення 2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, instagram.com/suspilne.eurovision/

Уже завтра, 11 травня, у Мальме відбудеться Grand Final Євробачення 2024. Зазначимо, що ще в першому півфіналі Україна здобула місце у фіналі конкурсу.

Уперше за багато років голосувати за учасників можна буде не після всіх виступів, а з виходом на сцену першого учасника конкурсу.

Порядок виступу учасників Євробачення 2024 у фіналі
Порядок виступу учасників Євробачення 2024 у фіналі / фото: instagram.com/esctoday/

Як повідомляють на сторінці Євробачення в соцмережах, виконавці виступатимуть у такому порядку:

відео дня
  • Marcus & Martinus - Unforgettable (Швеція)
  • Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria (Україна)
  • ISAAK - Always On The Run (Німеччина)
  • TALI - Fighter (Люксембург)
  • Joost Klein - Europapa (Нідерланди)
  • Eden Golan - Hurricane (Ізраїль)
  • Silvester Belt - Luktelk (Литва)
  • Nebulossa - ZORRA (Іспанія)
  • 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Естонія)
  • Bambie Thug - Doomsday Blue (Ірландія)
  • Dons - Hollow (Латвія)
  • Marina Satti - ZARI (Греція)
  • Olly Alexander - Dizzy (Британія)
  • Gåte - Ulveham (Норвегія)
  • Angelina Mango - La noia (Італія)
  • TEYA DORA - RAMONDA (Сербія)
  • Windows95man - No Rules! (Фінляндія)
  • iolanda - Grito (Португалія)
  • LADANIVA - Jako (Вірменія)
  • Silia Kapsis - Liar (Кіпр)
  • Nemo - The Code (Швейцарія)
  • Raiven - Veronika (Словенія)
  • Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Хорватія)
  • Nutsa Buzaladze - Firefighter (Грузія)
  • Slimane - Mon Amour (Франція)
  • Kaleen - We Will Rave (Австрія)

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення 2024 - останні новини

Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

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