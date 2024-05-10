Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

alyona alyona і Jerry Heil виступлять другими на фіналі конкурсу Євробачення 2024.

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Україна виступить другою у фіналі Євробачення 2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, instagram.com/suspilne.eurovision/

Уже завтра, 11 травня, у Мальме відбудеться Grand Final Євробачення 2024. Зазначимо, що ще в першому півфіналі Україна здобула місце у фіналі конкурсу.

Уперше за багато років голосувати за учасників можна буде не після всіх виступів, а з виходом на сцену першого учасника конкурсу.

Порядок виступу учасників Євробачення 2024 у фіналі / фото: instagram.com/esctoday/

Як повідомляють на сторінці Євробачення в соцмережах, виконавці виступатимуть у такому порядку:

відео дня

Marcus & Martinus - Unforgettable (Швеція)

Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria (Україна)

ISAAK - Always On The Run (Німеччина)

TALI - Fighter (Люксембург)

Joost Klein - Europapa (Нідерланди)

Eden Golan - Hurricane (Ізраїль)

Silvester Belt - Luktelk (Литва)

Nebulossa - ZORRA (Іспанія)

5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Естонія)

Bambie Thug - Doomsday Blue (Ірландія)

Dons - Hollow (Латвія)

Marina Satti - ZARI (Греція)

Olly Alexander - Dizzy (Британія)

Gåte - Ulveham (Норвегія)

Angelina Mango - La noia (Італія)

TEYA DORA - RAMONDA (Сербія)

Windows95man - No Rules! (Фінляндія)

iolanda - Grito (Португалія)

LADANIVA - Jako (Вірменія)

Silia Kapsis - Liar (Кіпр)

Nemo - The Code (Швейцарія)

Raiven - Veronika (Словенія)

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Хорватія)

Nutsa Buzaladze - Firefighter (Грузія)

Slimane - Mon Amour (Франція)

Kaleen - We Will Rave (Австрія)

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення 2024 - останні новини

Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

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