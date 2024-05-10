Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

Уже завтра, 11 травня, у Мальме відбудеться Grand Final Євробачення 2024. Зазначимо, що ще в першому півфіналі Україна здобула місце у фіналі конкурсу.
Уперше за багато років голосувати за учасників можна буде не після всіх виступів, а з виходом на сцену першого учасника конкурсу.
Як повідомляють на сторінці Євробачення в соцмережах, виконавці виступатимуть у такому порядку:
- Marcus & Martinus - Unforgettable (Швеція)
- Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria (Україна)
- ISAAK - Always On The Run (Німеччина)
- TALI - Fighter (Люксембург)
- Joost Klein - Europapa (Нідерланди)
- Eden Golan - Hurricane (Ізраїль)
- Silvester Belt - Luktelk (Литва)
- Nebulossa - ZORRA (Іспанія)
- 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Естонія)
- Bambie Thug - Doomsday Blue (Ірландія)
- Dons - Hollow (Латвія)
- Marina Satti - ZARI (Греція)
- Olly Alexander - Dizzy (Британія)
- Gåte - Ulveham (Норвегія)
- Angelina Mango - La noia (Італія)
- TEYA DORA - RAMONDA (Сербія)
- Windows95man - No Rules! (Фінляндія)
- iolanda - Grito (Португалія)
- LADANIVA - Jako (Вірменія)
- Silia Kapsis - Liar (Кіпр)
- Nemo - The Code (Швейцарія)
- Raiven - Veronika (Словенія)
- Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Хорватія)
- Nutsa Buzaladze - Firefighter (Грузія)
- Slimane - Mon Amour (Франція)
- Kaleen - We Will Rave (Австрія)
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.
Євробачення 2024 - останні новини
Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.
А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.
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