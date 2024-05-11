Євробачення-2024 фінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

Сьогодні єврофани дізнаються ім'я переможця конкурсу Євробачення-2024.

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Євробачення-2024 прямий ефір - фінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні, 11 травня, о 22:00 за київським часом стартує гранд-фінал 68-го щорічного музичного конкурсу Євробачення. Представники 25 країн зійдуться на сцені в Мальме, щоб поборотися за головний приз - кришталевий мікрофон.

Конкурсантки від України, дует alyona alyona & Jerry Heil, виступлять у фіналі Євробачення-2024 під номером 2. Нідерланди (номер 5) цього року виключені з фіналу організаторами конкурсу.

У гранд-фіналі Євробачення виступлять: Швеція, Україна, Німеччина, Люксембург, Ізраїль, Литва, Іспанія, Естонія, Ірландія, Латвія, Греція, Велика Британія, Норвегія, Італія, Сербія, Фінляндія, Португалія, Вірменія, Кіпр, Швейцарія, Словенія, Хорватія, Грузія, Франція та Австрія.

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Фінал Євробачення-2024 - онлайн-трансляція

Подивитися прямий ефір Євробачення-2024 можна:

Текстова онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2024 розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Євробачення-2024 прямий ефір - фінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / instagram.com/eurovision

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення-2024 - останні новини:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і представляє Україну на Євробаченні. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, що проросійського учасника Євробачення зняли з фіналу. За кілька годин до підсумкового концерту організатори конкурсу оголосили про дискфаліфіацію.

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