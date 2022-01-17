Євробачення-2022 - оголошено список артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Лонгліст претендентів на участь у Євробаченні-2022 від України / instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні, 17 січня, оголошено список артистів, які були відібрані для участі в Євробаченні-2022.

За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині зараз змагаються 27 українських музикантів, які ретельно пройшли відбір.

Серед них є і молоді артисти, що тільки підіймаються на небосхил української естради, і зірки, які вже заслужили певне ім'я в світі вітчизняного шоу-бізнесу.

До лонгліста національного відбору на участь у Євробаченні-2022 увійшли:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тимочко.

Наступного тижня будуть оголошені фіналісти національного відбору. Шляхом жеребкування буде визначено порядок виступів артистів 12 лютого у фіналі нацвідбору. Він проходитиме у форматі телеконцерту, який покажуть о 19: 00 на каналі UA: ПЕРШИЙ.

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