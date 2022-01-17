Євробачення-2022 - оголошено список артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Минулого тижня їх було 284, сьогодні - всього 27.
Сьогодні, 17 січня, оголошено список артистів, які були відібрані для участі в Євробаченні-2022.
За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині зараз змагаються 27 українських музикантів, які ретельно пройшли відбір.
Серед них є і молоді артисти, що тільки підіймаються на небосхил української естради, і зірки, які вже заслужили певне ім'я в світі вітчизняного шоу-бізнесу.
До лонгліста національного відбору на участь у Євробаченні-2022 увійшли:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тимочко.
Наступного тижня будуть оголошені фіналісти національного відбору. Шляхом жеребкування буде визначено порядок виступів артистів 12 лютого у фіналі нацвідбору. Він проходитиме у форматі телеконцерту, який покажуть о 19: 00 на каналі UA: ПЕРШИЙ.
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