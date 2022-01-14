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Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу

14 січня 2022, 11:46

Володимир Завадюк розповів, з ким працювати найскладніше.

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Володимир Завадюк з суддями шоу Танці з зірками Катериною Кухар, Григорієм Чапкісом і його сином Грегом і Владом Ямою / instagram.com/zavaduk

Володимир Завадюк - керівник департаменту Big Entertainment Shows 1+1 та креативний продюсер проєктів Танці з зірками, Голос країни і Маскарад.

За свою багаторічну кар'єру йому вдалося попрацювати практично з усіма зірками українського шоу-бізнесу - маститими і висхідними.

В інтерв'ю для радіо Люкс Завадюк розповів, з ким із вітчизняних знаменитостей працювати найскладніше.

Так продюсер зазначив, що на знімальному майданчику, особливо де одночасно знаходиться велика кількість зірок, починається "боротьба характерів, думок та ідей": "Українські зірки дуже часто ставлять своє особисте его вище будь-якої іншої мети ... Вони не думають, що буде після них".

На пряме запитання "З ким із зірок було найбільше конфліктів" Завадюк не замислюючись відповів: "Це Наталія Могилевська, яку я дуже люблю, і Тіна Кароль, яку я теж дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив або вона не любила мене, але це не так".

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шоу-бізнес Наталія Могилевська Тіна Кароль новини шоу бізнесу
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