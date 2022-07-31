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"Це жах і сором": Сумська розповіла, чому відчувала себе другосортною поруч з акторами з РФ

31 липня 2022, 00:20

Домінантність російських акторів принижувала вітчизняних артистів.

Ольга Сумська
Ольга Сумська розповіла про несправедливе ставлення до українських акторів у РФ / instagram.com/olgasumska

Акторка і Народна артистка України Ольга Сумська мала досвід зйомок на російських майданчиках з російськими акторами. В інтерв'ю для 24 каналу вона зізналася - українських артистів завжди хоч натяком, але змушували себе відчувати людьми другого сорту.

Така пиха здається Сумській образливою і несправедливою. Навіть на деяких українських знімальних майданчиках часом панувала відверта нерівність - російським акторам і гонорари пропонували вище, і умови кращі.

"Я ніколи не забуду, як прийшла на зйомки якогось серіалу з російськими колегами. Я приходжу й бачу, що в кожного російського колеги окремий знімальний вагончик. Я кажу: "А куди мені приткнутися? Ось прийшла народна артистка". На що Горянський, мій кум, народний артист України, присоромив знімальну групу: "Люди, ви що збожеволіли? Будь ласка, повирішуйте всі питання". Одразу знайшли місце. Це жах, це сором. Це такий другий сорт, яким ти себе відчував. Ну от приходили московські актори, і все на них вибудовувалось", - розповідає Сумська.

Акторка рада, що сьогодні все більше українців цікавиться українською культурою в прагненні самоідентифікувати себе. Вона впевнена: за українським кіно та іншими видами мистецтва - майбутнє.

"Тому та самодостатність українського актора, українського режисера й українського кіно, яка сьогодні виривається з м'ясом і великою кров'ю, має бути затверджена назавжди. Ми не маємо права її втратити", - рішуче заявляє Ольга Сумська.

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