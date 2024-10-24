"Це російська девіація": Христина Соловій потрапила в гучний скандал - що вона витворила

Христина Соловій збентежила вчинком на сцені.

https://glavred.net/stars/eto-russkaya-deviaciya-kristina-soloviy-popala-v-gromkiy-skandal-chto-ona-vytvorila-10608068.html Посилання скопійоване

Христина Соловій розлютила українців / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Соловій

Коротко:

Христина Соловій дала концерт у Львові

Артистка поцілувала дитину в губи

Емма Антонюк відреагувала на вчинок співачки

Українська популярна співачка Христина Соловій дала концерт у Львові, на якому з'явилася в дуже короткій сукні, за що її вже захейтили в Мережі. Але артистка відзначилася не тільки своїм вбранням, а й вчинком, який дуже обурив українців.

Вся справа в тому, що Соловій опублікувала на своїй сторінці в соцмережах відео з концерту, на якому вона сиділа на сцені, до неї підійшов маленький хлопчик і хотів поцілувати в щоку. Але артистка різко підставила губи, що стало великою несподіванкою, після цього вона високо підняла ногу в уже знаменитій сукні і розсміялася.

відео дня

"Діти вчать нас бути невимушеними і сміливими, не показуйте емці тільки", - написала співачка під відео.

Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими ✨ не показуйте емці тільки? pic.twitter.com/EyaP8GZPmw - Христина Соловий (@soloviyka) October 23, 2024

Артистка мала на увазі українську журналістку Емму Антонюк, яка у своїх соцмережах уже встигла відреагувати на публікацію Соловій.

"Ось такий прикол. Насправді тема сексуалізації підлітків, лолітства, німфетства - трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно", - заявила Антонюк.

Емма Антонюк розкритикувала Христину Соловій / фото: скрін instagram.com, Емма Антонюк

Зазначимо, раніше Соловій була на інтерв'ю в Емми, під час якого порушувалася тема педофілії. Також після ефіру співачка розкритикувала журналістку і порадила нікому не ходити до неї на інтерв'ю.

Підписники артистки також зовсім не оцінили її вчинок і вже написали своє обурення в коментарях.

Христина Соловій / інфографіка: Главред

"Виглядає, як порушення статті 156 Кримінального кодексу України - "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності";

"Іспанський сором";

"Педофілія - це російська девіація і не круто, пані Христино";

"А якщо у дитини буде психологічна травма? Ви про це подумали?";

"Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять", - написали користувачі соцмережі.

Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Христина Соловій - останні новини по темі

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером Святославом Вакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред