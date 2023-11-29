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"Це неможливо": ексчоловік Трінчер відповів на критику їхніх стосунків, які вважають хайпом

Руслана Заклінська
29 листопада 2023, 19:47
Олександр Волошин прокоментував звинувачення у тому, що його стосунки з виконавицею були спрямовані лише на збільшення популярності в інтернеті.
'Це неможливо': ексчоловік Трінчер відповів на критику їхніх стосунків, які вважають хайпом
Ексчоловік Анни Трінчер відреагував на закиди, що їхній шлюб був хайпом / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official

На фоні недавнього оголошення про розлучення Анни Трінчер і Олександра Волошина, колишній чоловік співачки відповів на коментарі, що вони зустрічалися лише для підвищення своєї популярності в мережі. Він підкреслив, що рішення розлучитися було нелегким, але він не бачив подальшого майбутнього зі співачкою. Про це Волошин розповів на свій сторінці в Instagram.

Блогер вирішив відповісти на звинувачення пдписників. У своєму зверненні він підкреслив, що йому сумно читати такі коментар. Він пригадав, як закохався в Анну та який шлях пройшли до створення одруження.

"Такі коментарі дуже сумно читати. Я хочу дати відповідь, але перед цим давайте згадаємо, як я освідчувався Ані вперше, вона мені відмовила. Сашко не здався, бо дуже закохався і через пів року спробував знову. Мені вдалося підкорити її сердечко", - розповів Олександр.

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'Це неможливо': ексчоловік Трінчер відповів на критику їхніх стосунків, які вважають хайпом
Відповідь Олександра на коментар / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Також блогер зазначив, що рішення про розлучення було для нього складним, адже він не так бачив їхнє майбутнє. Однак він вдячний артистці за спільний час, вважаючи їхні стосунки дуже щасливими.

"Ну а потім прийняв дуже серйозне рішення і, на жаль, все закінчилося не так, як ми мріяли…Але! Я був безмежно щасливий ці 2,5 роки! Я дуже радий, що саме Аня була моєю першою дружиною", - сказав Волошин.

'Це неможливо': ексчоловік Трінчер відповів на критику їхніх стосунків, які вважають хайпом
Олександр Волошин про розлучення / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

За словами Волошина, його почуття до Анни були серйозними і він не зміг би грати грати в стосунки або хайпувати з кимось, кого не кохає. Він підкреслив, що їхнє життя, представлене в соціальних мережах, було реальним і відображало щастя, яке вони разом переживали.

"Здорові люди після цього всього самі проаналізують і зрозуміють, що людина, яка не має почуттів і робить це заради якоїсь вигоди, щоб в нього в сторіз була дівчина, підняти охоплення і хайпонути, це неможливо. Подивіться на ті погляди між нами, подивіться на наші очі і вам все стане одразу зрозуміло. Якщо говорити вже відверто і чесно, якщо ви проаналізуєте причини розриву, то ви зрозумієте, що я та людина, яка не може перебувати у стосунках, коли немає почуттів. Саме тому було просто неможливо створити картинку, щоб грати на камеру. Все було настільки по-справжньому, наскільки ви все бачили в соцмережах", - підсумував блогер.

Розлучення Трінчер та Волошина

Нагадаємо, попспівачка Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин оголосили про розлучення через рік після весілля. Трінчер поділилася цією новиною у відео на своєму Instagram, наголошуючи, що це для неї дуже болісна тема. Вони були разом з 2021 року і одружились восени 2022 року.

Як раніше повідомляв Главред, за два місяці до першої річниці свого весілля Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу в їхніх стосунках. Їхні відносини розвивалися дуже швидко, а зараз переживають складний період. Анна та Олександр звернулися за допомогою до сімейного консультанта, намагаючись вирішити свої проблеми.

Анна Трінчер тоді категорично заперечувала чутки про розлучення.

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