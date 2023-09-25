Трінчер розлучилася з Волошиним через зраду: блогер 'викрив' секрет співачки

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Трінчер розлучилася з Волошиним / колаж: Главред, скріншот: instagram.com/annatrincher_official

Блогер Богдан Беспалов отримав інформацію від близького оточення пари Анни Трінчер та Олександра Волошина, що вони нібито вже не разом.

У своєму блозі на Youtube Беспалов неочікувано "викрив" секрет співачки, що Трінчер і Волошин приховують новину про розрив, хоча вже навіть офіційно розлучені та не живуть разом.

"Вони з Сашею розлучилися. Зараз іде позиціонування, що у них криза, але разом вони не живуть. І начебто за документами вже також усе. Репутаційно - це для Ані мінус, тому вона активно приховує цей факт. Лише 24 вересня був рік їхньому шлюбу, але багато хто не вірив у нього. Першою чергою рідні співачки, адже вона ще дуже молода. Скільки вони з Сашею будуть це приховувати - питання часу", - зазначив він на своєму YouTube-каналі. відео дня

Також Беспалов назвав ймовірну причину розлучення пари. За його інформацією, Волошин нібито зрадив Трінчер, після чого в шлюбі сталася тріщина.

Нагадаємо, що за два місяці до першої річниці Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу. Відносини пари розвивалися стрімко, і тепер переживають не найкращі часи.Анна і Олександр стали звернулися за допомогою до сімейного консультанта.

Чоловік Анни Трінчер публічно зізнався, що переспав з іншою. На своїй сторінці в Instagram він опублікував загадковий пост з написом: "Пора зізнатися дружині... Зайка, пробач... Але сьогодні я переспав з іншою".

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