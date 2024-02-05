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"Ця форма суддівства застаріла": Данилко пояснив, чому на ефір "Євробачення" одягнув вушка Мінні Маус

Дмитро Відоменко
5 лютого 2024, 21:22
Відомий український артист, комік і шоумен Андрій Данилко розповів, навіщо одягнув вушка Міккі Мауса на фінал відбору на Євробачення-2024.
Сердючка, мама
Мені хотілося цими вушками прибрати якусь серйозність - Андрій Данилко / колаж Главред, фото УНІАН

50-річний український шоумен, композитор і телеведучий Андрій Данилко (найбільше відомий за своїм альтер-его "Вєрка Сердючка"), який був членом журі Нацвідбору на "Євробачення-2024", з'явився в ефірі з вушками Мінні Мауса на звичній глядачам чорній бейсболці. Свій незвичайний імідж артист пояснив в ексклюзивному інтерв'ю порталу "Телеграф".

"До мене якесь дивне ставлення. Чи то учасники мене бояться, чи то ще якось сприймають. Мені хотілося цими вушками прибрати якусь серйозність. Щоб усе це пройшло легше. І це відбилося на моїх сумних коментарях. Деякі речі мені навіть не хотілося говорити. Для мене ця форма суддівства застаріла - більше хочеться підтримати, ніж розбирати, критикувати і скандалити. Я взагалі не скандальна людина. Якщо я це роблю, мене поставили в такі обставини", - розповів він.

Нагадаємо, раніше на фінал українського відбору на Євробачення-2024 Данилко (а він був членом журі) прийшов у дещо незвичному відео. По-перше, він одягнув іграшкові вушка Мінні Маус, діснеївської мишки, поверх фірмової кепки. По-друге - до щоки його був приклеєний пластир.

відео дня

На пост-шоу Нацвідбору ведучі концерту, Тимур Мірошниченко, Василь Байдак і Юлія Саніна, не втрималися і все ж таки запитали в артиста, що сталося з його обличчям.

"Знаєте, я вам скажу. Як сказати. Загалом, була проблема, і я її вирішив таким чином. Що не можна було мазати гримом. П'яна бійка в мене була", - розповів артист із посмішкою.

Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.

Також організатори Євробачення оголосили, коли виступатимуть конкурсанти - у першому чи другому півфіналі. Також стало відомо, хто з "Великої п'ятірки" голосуватиме за Україну.

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Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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