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Будемо висміювати пропагандистів РФ і далі: Данилко прокоментував заборону на в'їзд в ОАЕ

Олена Кюпелі
2 лютого 2024, 11:41
Артист додає, що світ не зійшовся клином на одних тільки ОАЕ.
Андрій Данилко висловився щодо заборони в'їзду в ОАЕ
Андрій Данилко висловився щодо заборони в'їзду в ОАЕ / Колаж Главред, фото пресслужба

Андрію Данилку "організували" довічну заборону на відвідування ОАЕ. Як писали тоді ЗМІ, нібито заборона була пов'язана з тим, що влада Еміратів ухвалила таке рішення після виступу артиста на корпоративі в Дубаї 2022 року, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Як повідомила пресс-лужба артиста, донедавна Данилко навіть не знав про свою заборону, але отримав підтвердження з власних джерел і вирішив розставити крапки над "i".

По-перше, виступав він не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. По-друге, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ не вказана в жодному документі.

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"Потрібно розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів - це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали і публічно над ними сміємося. А тим часом пісні Сердючки досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть із цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", - коментує Андрій Данилко.

Тим часом, артист додає, що світ не зійшовся клином на одних тільки ОАЕ, тому VERKA SERDUCHKA "не засмучується і готується й надалі збирати повні зали по всьому світу, підтримувати Україну та висміювати російських пропагандистів".

Нагадаємо, раніше українська акторка та близька подруга Андрія Данилка, легендарна "мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь днями повідомила, що видала заміж єдину доньку Яну. У своєму блозі в Instagram артистка похизувалася знімком, на який потрапили перші кроки молодят, як сімейної пари - вони щасливо йшли від вівтаря.

Раніше також Вєрка Сердючка влаштувала пожежу і загубила туфлі на сцені Євробачення 2023. Пісня Dancing Lasha Tumbai сьогодні знову прозвучала на сцені Євробачення в Ліверпулі.

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Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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