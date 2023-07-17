Ще один спортсмен: у Шакіри новий роман з баскетболістом - ЗМІ

Колумбійська співачка Шакіра важко переживала розрив з футболістом Жераром Піке. Втім зараз вона, схоже, повністю оговталася від попередніх стосунків, і насолоджується свободою.
ЗМІ приписують співачці романи з різними багатими і популярними чоловіками. Але найчастіше серед них все ж зустрічаються спортсмени. Наприклад, днями Шакіру спіймали на побаченні з олімпійським чемпіоном і американським професійним баскетболістом, який виступає за команду НБА "Майамі Хіт", Джиммі Батлером.
Як повідомляє Entertainment Tonight, пару помітили разом у лондонському ресторані Novikov, де вони насолоджувалися суші, коктейлями та приємною розмовою. З ресторану спортсмен і співачка поїхали в різних напрямках, але Шакіру до її автомобіля супроводжував один з охоронців Джиммі.
Про те, що між артисткою і спортсменом зав'язується тісна дружба, стали ходити чутки ще навесні, коли Шакіра перебралася в Майамі. Вона активно відвідує матчі "Майамі Хіт", а її сини від Піке є фанатами Батлера.
Нещодавно вірогідні закохані також підписалися один на одного в соціальних мережах, і ставлять лайки під постами.
Втім, про романтику між Шакірою і Джиммі Батлером говорити зарано. "Вони гуляли кілька разів, але все це для них нове, і ще рано говорити про те, чи є у них довгостроковий потенціал. Джиммі змушує Шакіру посміхатися, і вона відчуває себе щасливою, проводячи з ним час", - повідомив інсайдер Us Weekly.
Нагадаємо, раніше Шакіру застукали в компанії іншого відомого спортсмена - британського автогонщика команди Формули-1 "Мерседес" і семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона.
Також в ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишній чоловік Шакіри, футболіст Жерар Піке одружується на юній моделі на ім'я Клара Чіа, з якою став зустрічатися відразу після розставання зі співачкою.
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