Олена Кравець розповіла, чи повернеться взагалі у "Вечірній квартал"

Олена Кравець зізналася, чому покинула проєкт "Вечірній Квартал" і чи планує туди повернутися як актриса на постійній основі.

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Олені Кравець покинула "Вечірній квартал" у 2022-му / колаж Главред, фото УНІАН, Вадим Чуприна, "Вікіпедія"

Відома українська комедійна акторка та телеведуча Олена Кравець, яка прославилася роботою в гумористичному шоу "Вечірній Квартал", зізналася, що найближчим часом не планує туди повертатися. Про це вона розповіла в інтерв'ю проєкту "ТСН Наодинці".

Акторка зізналася, що немає жодних скандальних причин її відходу наприкінці 2022 року, а все пов'язано з бажанням більше часу приділити власній кар'єрі та своєму здоров'ю.

Весь цей час "Квартал 95" виступав без Олени і не шукав їй заміну. Однак у грудні 2023 року все ж стало відомо, що її замінить учасниця "Жіночого кварталу" - Ірина Гатун. Після цього глядачі й зрозуміли, що повернення Кравець у Квартал не буде.

Акторка зізналася, що насправді, більше не планує повертатися у "Вечірній квартал".

"Паузи вже немає. Я пішла, як почався "Тихий вечір" восени 2022 року. Я розуміла, що я не можу і там, і там. Мене вже тягнуло на свою дорогу, на самостійну, яку я сама собі прокладаю. Мені дуже цього хотілося. Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима, як то кажуть, умовно кажучи. Тому це не пауза, я пішла", - заявила Кравець.

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