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"Людина, що вірує": відомий комік розповів, як породичався із зрадницею Марченко

Руслана Заклінська
14 грудня 2023, 23:34
Сморигін та Марченко познайомилися 15 років тому, коли разом працювали над проєктом на телеканалі.
'Людина, що вірує': відомий комік розповів, як породичався із зрадницею Марченко
Актор "Дизель шоу" розповів про те, як став кумом з Оксаною Марченко / Колаж: Главред, фото: instagram.com/smorigin_evgeni, instagram.com/oksana.marchenko.official

Відомий гуморист і актор "Дизель шоу" Євген Сморигін поділився історією, як він запросив скандальну телеведучу Оксану Марченко стати хрещеною матір'ю його доньки. Про це він розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

Вони познайомилися приблизно 15 років тому, коли разом працювали над проєктом на телеканалі. Сморигін та Марченко почали тепло спілкуватися, особливо на тлі їх спільних релігійних поглядів. Гуморист згадав, що Марченко вразила його своєю релігійністю, тому він запросив її стати хрещеною мамою його доньки, коли та з'явилася на світ.

"Це було, коли всі ще дружили, працювали разом. Ми з Дмитром Танковичем починали як автори сценаріїв. Познайомилися років 15 тому на проєкті "Україна має талант". Багато спілкувалися на тему релігії, вона дійсно людина, що вірує. Коли в мене народилася донька Ліза, подумав, що ближче в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хрещеною мамою", - поділився Сморигін.

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За словами коміка, перед початком війни вони іноді спілкувалися. Дружина Медведчука вітала доньку Лізу з днем народження та дарувала хрещениці подарунки. Проте після російського вторгнення вони розірвали всі зв'язки.

"Після всього, що сталося, ми не спілкуємося. До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз - ні. Ані ми з дружиною, ані донька з Оксаною не маємо жодних зв'язків", - додав гуморист.

Нагадаємо, український телеведучий Ігор Кондратюк, колишній ведучий "Х-фактор" та "Україна має талант", розкрив деталі того, як Оксана Марченко здійснювала підривну діяльність в Україні. За його словами, їхні стосунки охололи після подій травня 2014 року, коли Крим був окупований, і він почав висловлювати питання щодо позиції Марченко.

Також невістка Марченко і Медведчука, Катерина, очікує другу дитину. У своєму Instagram вона поділилася знімком, де видно її вагітний живіт. На фото вона в світлій сукні "плісе", що чудово підкреслює цей момент.

Крім цього, настоятеля одного з храмів Хустської єпархії УПЦ Московського патріархату на Закарпатті та кума Оксани Марченко, викрили на пропаганді комунізму. При обшуках в московського священика виявили антиукраїнські брошури і тексти молитв "за матушку Росію".

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шоу-бізнес Оксана Марченко Дизель шоу
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