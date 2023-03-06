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Більше не секрет: Олена Кравець нарешті зізналася, чому покинула Студію "Квартал-95"

6 березня 2023, 22:17
Чверть століття вона була єдиною жінкою в колективі, і вирішила, що прийшов час змінити свою долю.
Олена Кравець
Олена Кравець розкрила справжню причину свого відходу зі Студії "Квартал-95" / instagram.com/lennykravets

Життя української акторки Олени Кравець змінилося на 180 градусів - крім складних внутрішніх перетворень, які відбулися з нею за час повномасштабної війни, вона покинула сім'ю Студії "Квартал-95", невід'ємним членом якої була 25 років.

Зараз артистка веде власне шоу - "Тихий вечір з Оленою Кравець", де, схоже, знайшла для себе точку опори. В інтерв'ю для ЖВЛ вона зізналася, чому ж насправді пішла з "Кварталу".

Кравець не заперечує, що між усіма акторами Студії давно встановилися навіть не дружні, а сімейні відносини - вони дорослішали і розвивалися разом, тому для неї було вкрай важливо піти на мажорній ноті.

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"Відчуття певного родства за всі ці роки, його вже не вирубиш топором. Все одно це люди, все одно це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюсь просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене", - поділилася почуттями Олена.

Але за що на неї ображатися? Кравець в інтерв'ю розкрила і цю таємницю. Актриса пішла з проєкту, тому що відчула в собі сили рухатися далі, шукати кращої долі, кращої реалізації себе. "Просто ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочется спробувати. В мене немає меж вдячності долі, Богові, цим людям, кожному в Кварталі. Немає меж. Я вдячна за найкращі роки свого життя", - підкреслює Олена Кравець.

Раніше стало відомо, що команду Студії "Квартал-95" покинув комік і шоумен Олександр Еллерт, який працював там автором жартів. Новину він повідомив через півроку після переїзду в США.

Також молода дружина українського співака Віктора Павлика розкрила темні таємниці з його минулого - Катерина Репяхова прокоментувала чутки про романи артиста та його релігійні переконання.

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