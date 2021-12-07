Екс-Холостяк Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва

Потерпілого з множинними травмами екстрено госпіталізували.
Пілот і Холостяк-10 Макс Михайлюк у Києві збив людину. Подія сталася в Печерському районі Києва ввечері 4 грудня.
Постраждалого в ДТП чоловіка відвезли в лікарню у важкому стані з черепно-мозковою травмою.
За словами Михайлюка, потерпілий вирішив раптово перебігти дорогу в недозволеному місці з ліва направо після початку руху транспорту.
Макс Михайлюк помітив його занадто пізно і не встиг пригальмувати.
В управлінні МВС підтвердили факт аварії журналістам Сьогодні: "Таке ДТП було. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група". Однак правдивість розповіді Михайлюка про події не коментували.
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Раніше у жахливу ДТП потрапила телеведуча Лідія Таран.
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