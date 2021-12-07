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Екс-Холостяк Макс Михайлюк збив людину в центрі Києва

7 грудня 2021, 12:11

Потерпілого з множинними травмами екстрено госпіталізували.

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Макс Михайлюк збив людину / instagram.com/flymax305

Пілот і Холостяк-10 Макс Михайлюк у Києві збив людину. Подія сталася в Печерському районі Києва ввечері 4 грудня.

Постраждалого в ДТП чоловіка відвезли в лікарню у важкому стані з черепно-мозковою травмою.

За словами Михайлюка, потерпілий вирішив раптово перебігти дорогу в недозволеному місці з ліва направо після початку руху транспорту.

Макс Михайлюк помітив його занадто пізно і не встиг пригальмувати.

В управлінні МВС підтвердили факт аварії журналістам Сьогодні: "Таке ДТП було. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група". Однак правдивість розповіді Михайлюка про події не коментували.

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Раніше у жахливу ДТП потрапила телеведуча Лідія Таран.

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