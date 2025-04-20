"Душа сповнюється тихим щастям": Галкін українською мовою привітав із Великоднем

Максим Галкін виголосив красиву промову українською майже без акценту.

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Максим Галкін новини - комік привітав з Великоднем українською мовою / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкін записав звернення російською та українською мовами

Гуморист привітав із Великоднем усіх християн

Російський комік Максим Галкін відкрито критикує війну в Україні та уряд країни-окупанта, за що його визнали в РФ іноземним агентом. З Україною артиста пов'язують дитячі спогади - перші три класи він навчався в одеській школі, там же займався в студії образотворчого мистецтва.

Під час повномасштабної війни Галкін почав активно працювати над своїми навичками української мови; пісні та діалоги солов'їною стали важливою частиною його концертної програми. На Великдень 2025 року він також вдався до української мови - у своєму блозі в Instagram привітав нею всіх, хто відзначає це світле свято.

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"Православные и католики, и все христиане! Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Пасха - это победа Божьей любви над грехом и неверием, великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа, как своего спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, покоя, обретения настоящей свободы. Вітаю всіх християн зі світлим Великоднем! Зі святом життя, його перемоги над смертю. Своєю жертвою Ісус викупив гріхи всіх християн, і тих, хто житиме після нього. Великдень - нагадування людям про милосердя Бога, його любов і прощення. Бажаю світлої радості, щирого кохання, міцної віри, миру, спокою, процвітання. Нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос воскрес!" - з посмішкою каже Максим Галкін.

Максим Галкін новини - комік привітав з Великоднем українською мовою / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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