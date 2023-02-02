Друг Пугачової наїхав на Галкіна через гонорари: "Перебрав еліксиру вседозволеності"

Левшин розкрив розмір винагород Пугачової та Галкіна до повномасштабної війни в Україні і зараз.

Друг Пугачової Олександр Левшин розкритикував Максима Галкіна / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і дітьми покинув РФ на початку повномасштабної війни в Україні. Таким чином він продемонстрував свою незгоду з військовою політикою правлячої верхівки країни-агресора.

З тих пір у артиста почалися активні гастролі по всьому світу - на концертах він не забуває висміювати російську владу, коментувати найбезглуздіші чутки про себе і Примадонну, а також ввертати солоні жарти про "русский мир".

Пропагандисти і артисти-путіністи не можуть пробачити зоряну пару, що виїхала, за їх успіх і щасливе життя не тільки в країні на болотах - виявляється, прекрасно можна жити і без суворої цензури, публічних принижень і політичних злочинів проти інших країн. Тому колишні друзі Пугачової і Галкіна ні-ні та плюються жовчю в їх бік щоб привернути до себе трохи уваги зазомбованої російської сірої маси.

Так із забуття "виринув" дехто Олександр Левшин, соліст гурту Рецитал і колишній друг Примадонни. В росЗМІ він вирішив підколоти Галкіна: мовляв Пугачова завжди заробляла більше коміка, і живуть вони зараз на її заощадження, тому що, незважаючи на велику кількість концертів, багато грошей вони не приносять.

"У Максима Галкіна є гастролі за кордоном, але там він отримує рази в три менше, ніж в Росії. Сама Алла Борисівна теж чимало заробила за роки кар'єри. Вона була найдорожчою артисткою, просила за корпоративний виступ 350 тисяч доларів. Поки рекорди її гонорарів ніхто з вітчизняних зірок не побив, але гроші мають властивість закінчуватися", - уїдливо каже Левшин.

Також без уваги він не залишив стиль висловлювань Галкіна про рф. Пугачову він вважає заручницею ситуації, а вільнодумство коміка він порівняв з президентом України Володимиром Зеленським. "Все-таки Алла Пугачова з ним поруч. Він відповідає не тільки за себе і свій капітал в банку, але і за дружину, непросту дружину. Мені здається, він перебрав еліксиру вседозволеності. Може, поганий приклад гумориста з України, який став президентом", - недотепно підкреслив Левшин.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.

Інші новини: