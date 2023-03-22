Дорофєєва витягла Кацуріна на сцену, щоб зацілувати його

Українська співачка Надя Дорофєєва, під час свого фінального концерту в Луцьку, несподівано викликала на сцену свого бойфренда-ресторатора - Михайла Кацуріна, який перебував на концерті співачки.
Незважаючи на те, що той ховався за головами глядачів, Наді все-таки вдалося витягнути його на сцену, щоб поцілувати і виконати спільну пісню "Щоб не було".
"Мені вдома капець буде", - пожартувала Дорофєєва, поки Кацурін йшов до сцени.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поскаржилася те, що у неї раптово погіршилося самопочуття через що довелося скасувати концерт свого турне в Луцьку.
"Луцьк, дорогі, я так чекала нашої зустрічі сьогодні, але через хворобу змушена перенести концерт. Вчора сил на виступ ще вистачило, але сьогодні дуже-дуже погано себе почуваю", – написала вона.
Крім того, раніше Дорофєєва виклала фото, які дуже порадували її шанувальників.
На фото співачка показала свої улюблені луки, характерні для її стилю. Зокрема, Дорофєєва виклала фото в міні спідниці. На іншому фото Дорофєєва показала свою струнку фігуру в напівпрозорій сукні, яка підкреслила фігуру співачки.
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