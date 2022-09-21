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Дочка Якубовича залишилася без засобів на існування

21 вересня 2022, 19:58

Дочка Леоніда Якубовича покинула Росію і поділилася своїми переживаннями.

Варвара Відо
Дочка Якубовича залишилася без засобів до існування / instagram.com/barbaravibe/

Дочка ведучого" Поле чудес " Леоніла Якубовича Варвара відо, яка не живе разом з батьком, залишилася без грошей.

Дівчина зараз знаходиться в Європі. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що купила собі професійну техніку, але при цьому залишилася без грошей.

Варто відзначити, що Варвара досить часто дозволяє собі публічно поскаржитися на побутові проблеми і фінансові труднощі.

Донька Якубовича
Дочка Якубовича / скріншот

Відо, ДО РЕЧІ, виросла дуже творчою особистістю, що, в тому числі, проявляється і в її зовнішності. Також дочка Леоніда Аркадійовича займається малюванням і музикою.

Раніше дочка Якубовича опублікувала фото, на якому постала в досить брутальному вигляді. Широкі шорти і вільна майка не найвигіднішим чином відтінили розслаблену позу дівчини.

Також ми писали, що дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, різко відреагувала на питання про свою молодшу сестру, яку актриса народила кілька років тому від російського фігуриста Петра Чернишова.

Автор: Сергій Кущ
Леонід Якубович новини шоу бізнесу
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