Дочка Якубовича залишилася без засобів на існування

Дочка Якубовича залишилася без засобів до існування / instagram.com/barbaravibe/

Дочка ведучого" Поле чудес " Леоніла Якубовича Варвара відо, яка не живе разом з батьком, залишилася без грошей.

Дівчина зараз знаходиться в Європі. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що купила собі професійну техніку, але при цьому залишилася без грошей.

Варто відзначити, що Варвара досить часто дозволяє собі публічно поскаржитися на побутові проблеми і фінансові труднощі.

Дочка Якубовича / скріншот

Відо, ДО РЕЧІ, виросла дуже творчою особистістю, що, в тому числі, проявляється і в її зовнішності. Також дочка Леоніда Аркадійовича займається малюванням і музикою.

Раніше дочка Якубовича опублікувала фото, на якому постала в досить брутальному вигляді. Широкі шорти і вільна майка не найвигіднішим чином відтінили розслаблену позу дівчини.

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