Дмитро Гордон влучно висміяв "вівцепаса" Путіна

Журналіст опублікував фото, яке ідеально характеризує нинішню Росію.
Журналіст Дмитро Гордон в черговий раз висміяв російського президента Володимира Путіна.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому глава країни-агресора сидить верхи на вівці.
"Володар овець", - йдеться в підписі до знімка.
Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.
Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.
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Автор: Сергій Коломієць