Дмитро Гордон влучно висміяв "вівцепаса" Путіна

Дмитро Гордон влучно висміяв "овцепаса" Путіна / instagram.com/gordondmytro/

Журналіст Дмитро Гордон в черговий раз висміяв російського президента Володимира Путіна.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому глава країни-агресора сидить верхи на вівці.

"Володар овець", - йдеться в підписі до знімка.

instagram.com/gordondmytro/

Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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