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Дікусар потрапив під ракетний обстріл: хореограф розповів про пережите

28 березня 2022, 11:41

Він вже кілька тижнів захищає Україну в лавах ЗСУ.

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Дікусар потрапив під ракетний обстріл / скріншот

Український хореограф Дмитро Дікусар близько тижня тому зазнав авіаудару по його частині. Але завдяки злагодженій роботі багатьом вдалося врятуватися.

Учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар продовжує захищати Україну. Днями він вийшов в ефір "1+1" і розповів про авіаудар, який зазнав його частину тиждень тому.

Хореограф поділився, що обстріл стався ще в перші дні навчання. Завдяки злагодженому процесу вдалося уникнути втрат.

"Ми пережили цей авіаудар, він був дуже несподіваним. Це було буквально перші кілька днів, ніхто не був готовий. Але всі спрацювали дуже злагоджено, тому що знають куди прийшли, навіщо прийшли і навіщо", - зазначив Дікусар.

Хореограф зазначив, що після підлого російського авіаудару їх бойовий дух тільки зміцнів.

"Наш бойовий дух дуже високий і ми робимо все, що можемо все, що в наших силах. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом, всі перед Богом рівні, всі будемо битися до Останнього москаля", – додав він.

читайте такожВлетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантівНагадаємо, Дікусар разом з іншими солдатами опинився під авіаударом балістичних ракет.

"Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів і злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла і швидко передислокуватися. Тому, якщо у цих в**лядків було бажання знищити або налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони домоглися, готових брати в полон цих ... (ми не знали, їхали на вчення) стало значно менше ... Слава ВСУ! Слава нації! Наш прапор підгорів, але витримав!", - написав тоді хореограф.

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війна в Україні ЗСУ Дмитро Дікусар
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