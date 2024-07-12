Діти Лопес і Аффлека емоційно прореагували на їхнє розлучення

Діти оскароносного режисера й актора Бена Аффлека та актриси/співачки Дженніфер Лопес намагаються примирити батьків на тлі чуток про їхнє розлучення. Про це пише таблоїд Daily Mail.
18-річна Вайолет, 15-річна Серафіна (вона ж Фінн) і 12-річний Семюель разом із батьком і матір'ю, актрисою Дженніфер Гарнер живуть у Лос-Анджелесі. А 16-річні діти-двійнята Лопес Макс і Емма здебільшого подорожують разом із нею.
Як кажуть інсайдери, п'ятеро дітей замість працюють над тим, щоб Дженніфер і Бен "знову були разом".
"Діти думають, що Дженніфер і Бен дійсно глибоко закохані, як споріднені душі, і вони не хочуть, щоб вони розлучалися", - вважають вони.
Хто така Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
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