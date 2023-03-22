Депортація і заборона на громадянство: принц Гаррі може стати нев'їзним в США

Принц Гаррі тепер, можливо, не зможе отримати громадянство США через своє минуле.

Принц Гаррі, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Завдяки своїм одкровенням в книзі "Запасний", Принц Гаррі зіткнувся з несподіваними труднощами.

Зокрема, тепер міграційні служби США зацікавилися його визнанням щодо вживання заборонених речовин. Так, влада намагається домогтися відповіді про те, чи визнав він своє вживання наркотиків перед еміграцією до Каліфорнії з Меган Маркл у 2020 році.

За інформацією The Daily Mail, консервативний аналітичний центр знаходиться в розпалі битви з чиновниками Вашингтона, які категорично відмовляються публікувати будь-які подробиці, включаючи будь-які тексти або електронні листи, посилаючись на "конфіденційність" герцога Сассекського.

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У "Запасному" та наступному телевізійному бліці Гаррі зізнався, що вживав кокаїн, коноплю та галюциногенні гриби. Він сказав, що марихуана та психоделіки "дійсно допомогли" з його "травмою", тоді як кокаїн був більше "соціальною справою".

Фонд "Спадщина" заявляє, що його заяву на отримання візи має бути відкликана, щоб американські платники податків могли зрозуміти, чи задекларував Гаррі своє вживання наркотиків. Імміграційне законодавство США передбачає суворі покарання за брехню співробітникам імміграційної служби, включаючи депортацію і заборону на подачу заяви на отримання громадянства.

Майк Хауелл, директор проекту з нагляду фонду "Спадщина", сказав: "Цей запит відповідає суспільним інтересам у світлі можливого відкликання візи принца Гаррі за вживання заборонених речовин і додаткових питань, що стосуються вживання наркотиків принцом і того, чи проходив він належну перевірку до цього".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Гаррі і Меган нібито спровокували Чарльза вигнати їх з котеджу. За словами Королівського експерта, "Гаррі і Меган спровокували короля Чарльза" і всьому виною "ганебна книга Гаррі та інтерв'ю, які він дав". "Я маю на увазі, чого він очікував? - продовжив автор "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами". "Гаррі хотів, щоб королівська сім'я стала на коліна і благала про прощення, і він повністю перетнув весь спектр, він знаходиться в божевільній пустелі божевільної жертви", - вважає експерт.

Відзначимо, що в своїх мемуарах "Запасний" 38-річний герцог Сассекський звинуватив батька в тому, що він затаврував його "Запасним" при народженні, не обійняв його після смерті принцеси Діани і постійно жартував, що він не був біологічним батьком Гаррі.

Відзначимо, раніше той же Королівський експерт заявив, що Меган Маркл була "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей".

Про це заявив Королівський експерт Тома Бауер, який з'явився в новинах на початку цього місяця, де він розповів Дену Вуттону про ранні стосунки пари.

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