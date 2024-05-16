День Вишиванки: Зеленські показалися в гармонійному образі

Олена Зеленська та Володимир Зеленський показалися в прекрасному й автентичному образі.

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Олена та Володимир Зеленські привітали зі святом усіх українців / Колаж Главред, фото Instagram/olenazelenska_official

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та своєю дружиною Оленою Зеленською поділилися новим фото, яким відзначили національне свято - День Вишиванки.

На своїх сторінках в Instagram, пара з'явилася міцно тримаючись за руки. І Володимир, і Олена були в красивих чорно-білих вишиванках. При цьому на президентові красувалася чорна вишиванка з білою вишивкою, а його дружина виглядала надзвичайно ошатною в білому вбранні з чорною вишивкою.

"Мабуть чи невидимо, вона завжди під пікселем захисника і під формою рятувальника, під халатом медика, курткою енергетика, на волонтері, на вчителеві, на всіх, хто тримає оборону. Наші діти знають її з дитинства. Вона - символ єднання всіх поколінь українців через століття", - написав президент.

відео дня

Він також додав, що її візерунок такий неповторний, бо вишивається нашими власними справами на полотні, витканому нашими цінностями.

"За роки спротиву агресії вона стала неформальною формою всіх, хто відстоює людяність, свободу та право на ідентичність. З Днем вишиванки, Україно, українці та друзі України!" - привітав президент.

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Зазначимо, нещодавно перша леді України підтримала принцесу Уельську Кейт Міддлтон у важкий для британської королівської сім'ї час від імені себе і всього українського народу.

А також раніше Олена Зеленська в рамках свого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою. Зеленська подякувала королівській родині та Сполученому Королівству за підтримку в протистоянні проти країни-терориста РФ, яка напала на Україну.

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