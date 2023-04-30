Демі Мур завершила кінокар'єру заради хворого Брюса Вілліса: що думає дружина актора

Ще до хвороби Міцний горішок зібрав навколо себе всіх своїх улюблених жінок, які тепер особливо близькі.

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Демі Мур пішла з кіно щоб допомагати Еммі Хемінг доглядати за хворим Брюсом Віллісом / instagram.com/demimoore

Американські актори Брюс Вілліс і Демі Мур не разом з 1998 року (хоча офіційно вони розлучилися лише в 2000-му), проте їх пару і досі вважають однією з найкрасивіших в Голлівуді. Відносини артистів і справді можна назвати дивовижними - 14 років Міцний горішок одружений на британській моделі Еммі Хемінг, проте Мур все ще вхожа в його будинок.

Більш того: Демі Мур, Брюс Вілліс, Емма Хемінг та п'ять доньок на трьох (три від Мур, дві від Хемінг) - одна величезна сім'я. Не дивно, що всі вони ще більше зблизилися, коли стало відомо, що актор невиліковно хворий.

Рік тому він оголосив про завершення своєї кар'єри, посилаючись на прогресуючу хворобу. Але лише в лютому цього року стало відомо, що Вілліс страждає від рідкісної, маловивченої форми деменції - лобно-скроневої. З тих пір життя його коханих жінок обертається навколо нього.

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Видання Radar Online повідомляє, що Мур навіть відмовилася заради колишнього чоловіка від акторської кар'єри. Інсайдер підкреслює, що Демі готова зробити все, щоб Брюс був щасливий свої останні роки, і дуже допомагає Еммі.

"Емма вдячна за те, що Демі поруч. Їй було неймовірно важко впоратися з турботою про Брюса, їх двох маленьких доньок та горем, яке вона відчуває. Так що ні, Демі не наступає їй на п'яти. Демі втрутилася, щоб переконатися, що кожне свято, День народження та зустріч проходять якомога святковіше", - цитує інсайдера таблоїд.

Також він підкреслює, що хвороба Вілліса не була питанням останніх двох років - його сім'я вже давно докладала зусиль, щоб зрозуміти, що відбувається з актором. Правда, коли вони дізналися остаточний діагноз, їм знадобився час, щоб прийняти це. "Потрібні були роки, щоб отримати відповіді на те, що відбувається з Брюсом, і місяці, щоб сім'я прийняла його діагноз. Це був дуже довгий шлях. Легше не стане, але вони вдячні за те, що вони є один у одного", - зазначає джерело.

Дивіться відеорепортаж про те, як прогресувала невиліковна хвороба Брюса Вілліса:

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відома ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

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