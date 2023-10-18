"Далі - сама": Христина Соловій "розлучилася" зі Святославом Вакарчуком

Співачка повідомила, що припиняє роботу з солістом Океану Ельзи.

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Христина Соловій завершила співпрацю зі Святославом Вакарчуком / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій почала свою велику кар'єру в українському шоу-бізнесі в 2013 році на проєкті "Голос країни". Тоді її наставником став лідер українського рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

Пізніше він став продюсером артистки. Вчора Христина оголосила про завершення співпраці з Вакарчуком.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімками з артистом, і розповіла, що тепер буде займатися своїм проєктом самостійно. Вона також подякувала Вакарчуку за працю, яка була в неї вкладена, та розуміння і прийняття під час її становлення, як артистки.

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"Дякую за здійснену мрію - записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені - Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую, Святослав Вакарчук", - пише співачка.

Також вона зазначила, що розставання з Вакарчуком, як з продюсером, було мирним, і тепер Христина сподівається, що їхнє спілкування вийде на новий рівень: "Це була неймовірна співпраця. І, чи не вперше в українському шоубізі, вона завершилась згідно домовленостей і без скандалів. Далі - сама! P.S. Може нарешті перейдемо на ти?"

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