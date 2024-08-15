Дали фальшиві гроші: alyona alyona розповіла, як її обдурили волонтери

На концерті репперше передали несправжні гроші на допомогу ЗСУ.

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Alyona Alyona виявилася жертвою шахраїв / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка разом зі співачкою Jerry Heil представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, поділилася поганими новинами.

Зокрема, як пише ТСН, у виконавиці відбувся концерт за кордоном, під час якого молоді люди передали їй 7 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Грошові кошти вони дали в руки бек-вокалістці та попросили переказати їх на благодійний збір.

Артистка поскаржилася на волонтерів / Скриншот Instagram/alyona_alyona

"Того дня хтось під сценою дав у руки моїй бек-вокалістці Вероніці жменю тисяч гривень і попросив передати, як донат на допомогу ЗСУ. Ми дуже всі зраділи, бо в мене якраз триває збір і було дуже приємно за людську небайдужість", - сказала артистка.

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Хто така Alyona Alyona? Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

Коли вона виклала сторіс на своїй сторінці в Instagram, пильні користувачі розгледіли, що гроші не справжні. "Коли я виклала про це сторіс і поділилася своєю радістю, один з українців написав, що це фальшиві гривні. Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилося, що це справді сувеніри. Я зазвичай довіряю людям і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти, в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій", - обурилася виконавиця.

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Нагадаємо, українська реперка alyona alyona не прийшла на церемонію вручення премії YUNA, а співачці Jerry Heil довелося співати пісню Teresa & Maria, з якою вони посіли третє місце на Євробаченні-2024, самій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом із Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла виїжджати з анексованого Росією Криму.

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