"Совість є не у всіх": Юрій Ткач з дружиною підтримали Козловського в конфлікті з Кондратюком

Відомий комік і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач з дружиною Вікторією заступилися за Віталія Козловського в конфлікті з Ігорем Кондратюком.

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Юрій Ткач з дружиною Вікторією підтримали Віталія Козловського / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Актор, телеведучий і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач і його дружина Вікторія в дуже гнівному Тоні відреагувавши на конфлікт співака (а нині ‒ бійця Нацгвардії) Віталія Козловського з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Зарплату Козловського (є бійцем четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж") забирають представники виконавчої служби ‒ в якості штрафу за порушення авторського права. Сам артист нібито виплатив вже 1 млн гривень, але повинен заплатити ще два.

Юрій Ткач і його дружина Вікторія заступилися за Козловського.

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"Я в шоці, що зараз таке може бути. Друже, ми з тобою", - написав актор.

"На жаль, совість є не у всіх. Так, пане Кондратюк? Друже, ти вище цього. Обіймаю, завжди поруч", - написала його дружина.

Нагадаємо, раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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