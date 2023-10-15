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"Совість є не у всіх": Юрій Ткач з дружиною підтримали Козловського в конфлікті з Кондратюком

Дмитро Відоменко
15 жовтня 2023, 19:56 оновлено 15 жовтня, 19:56
Відомий комік і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач з дружиною Вікторією заступилися за Віталія Козловського в конфлікті з Ігорем Кондратюком.
Ткач, дружина Ткача, Козловський,
Юрій Ткач з дружиною Вікторією підтримали Віталія Козловського / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Актор, телеведучий і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач і його дружина Вікторія в дуже гнівному Тоні відреагувавши на конфлікт співака (а нині ‒ бійця Нацгвардії) Віталія Козловського з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Зарплату Козловського (є бійцем четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж") забирають представники виконавчої служби ‒ в якості штрафу за порушення авторського права. Сам артист нібито виплатив вже 1 млн гривень, але повинен заплатити ще два.

Юрій Ткач і його дружина Вікторія заступилися за Козловського.

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"Я в шоці, що зараз таке може бути. Друже, ми з тобою", - написав актор.

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"На жаль, совість є не у всіх. Так, пане Кондратюк? Друже, ти вище цього. Обіймаю, завжди поруч", - написала його дружина.

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Нагадаємо, раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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Віталій Козловський Ігор Кондратюк Юрій Ткач новини шоу бізнесу
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