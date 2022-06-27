Цимбалюк про Лободу: є такі люди - пристосуванці, хейт в її бік виправданий

Цимбалюк, лобода / instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк висловився про співачку Світлану Лободу, яка спочатку мовчала про війну на Батьківщині, а потім приїхала і почала допомагати відновлювати місто Ірпінь на Київщині.

Актор в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк зазначив, що особисто не знайомий зі співачкою, але своєю поведінкою в перші дні війни вона заслуговує на критику.

"Дійсно, вона зараз багатьом допомагає, перераховує гроші (на відновлення Ірпеня - ред.), але вона - українка і через те, що вона перші десять днів не знала яку їй позицію озвучувати, дуже сильно впала в очах українців. Ця критика і хейт (у бік Лободи - ред.) абсолютно виправдані", - зазначив Цимбалюк.

Також він вважає, що як тільки перший російський солдат переступив український кордон, будь-який українець повинен був реагувати на це.

читайте такожЗаступився за куму: Анатолій Анатоліч розповів, чим Лобода краща за запроданок Лорак, Повалій та ін."Є така категорія людей - пристосуванці і коли почалася війна:"ой, я не знаю, я жертвую своєю кар'єрою в Росії, своїми підписниками в Росії". Коли в таких масштабах починається гніт твоєї держави і вмирають українці, ти не повинна думати десять днів як тобі логічно і раціонально розрахувати свої активи. У тебе повинна бути блискавична реакція. І тут вона "дала маху", - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, кілька днів тому Світлана Лобода повідомила, що братиме участь у відбудові міста Ірпінь, яке розгромили російські окупанти.

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