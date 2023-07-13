Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл - друг сім'ї розповів правду

Герцогам Сассекським знову приписують сварки. Що ж насправді діється в родині принца Гаррі і Меган Маркл за зачиненими дверима?

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Друг принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що відбувається в їхній родині / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Член британської королівської родини принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл перебувають у відносинах з 2016 року, з 2018 - в офіційному шлюбі. Спочатку ЗМІ та родичі принца сумнівалися у міцності цього союзу.

Проте пара все ще разом, виховує двох дітей і не сходить з перших шпальт світських хронік. Нещодавно в пресі знову стали з'являтися чутки про те, що Гаррі та Меган на межі розлучення.

Саме подружжя цю інформацію не коментує, проте їх друг, фотограф Карл Ларсен, пролив світло на реальну картину в родині герцогів Сассекських.

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На своїй сторінці в Instagram він опублікував скріншот статті про принца Гаррі і Меган Маркл - на фото пара в стильних нарядах привітно посміхається та сідає в машину.

Ларсен запевняє шанувальників (і недоброзичливців) Сассекських - у подружжя у відносинах цілковита ідилія. "Так приємно бачити моїх друзів Гаррі і Меган в п'ятницю перед тим, як вони вирушили на довгі вихідні. Будь ласка, не вірте медіа. Вони дуже люблять один одного та щасливі разом. Між ними лише посмішки і сміх", - пише Ларсен.

Друг принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що відбувається в їхній родині / instagram.com/karl_photos

Відзначимо, раніше королівський експерт заявив, що Меган Маркл була "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей". Обговорюючи помилкові уявлення герцогині про королівську сім'ю, автор книги "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", назвав колишню акторку "схибленою на грошах".

Також дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

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