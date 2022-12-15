Колишнього чоловіка Ані Лорак засипали питаннями про зрадницю: "Складно зрозуміти, що робити"

Мурат Налчаджиоглу проявив до України більше любові, ніж його ексдружина.

Мурат Налчаджиоглу та Лілія Реус виїжджали з України, проте влітку повернулися / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу зустрів 24 лютого з родиною в Україні. Турецький бізнесмен поділився на своїй сторінці в Instagram спогадами про те, яким був початок повномасштабної війни для нього.

Чоловік був вражений згуртованістю українського народу, тоді як у нього самого перші тижні пройшли в стані повного нерозуміння, що робити далі.

"24 лютого, коли все почалося, і в перші тижні було складно зрозуміти, що робити. У мене було розуміння – своїх близьких треба відвезти в безпечне місце", - розповідає колишній чоловік Ані Лорак. Чоловік розповів, що спершу він, його нова кохана, українська візажистка Лілія Реус, її донька, інші родичі та домашні тварини вирушили на Закарпаття, потім - до Румунії, звідки поїхали на батьківщину Мурата.

У коментарях до відео підписники хвалять Налчаджиоглу за сміливість і любов до України. Однак також сподіваються отримати від нього хоч якісь відповіді про зрадницю Ані Лорак. Втім, Мурат, як справжній чоловік, навіть після публічної ганьби колишньої дружини, не дозволяє собі говорити про неї погано.

"Молодець, а Короліні ганьба!", "Як Кароліна може співати для вбивць, для тих, хто прийшов вбивати нас? Краще б Господь Бог забрав у неї голос!", "Я захоплююся вами. Так вивчити мову, поїхати в іншу країну і так її полюбити. Ви розумничка", - пишуть турецькому бізнесменові в коментарях.

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Даніель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

Інші новини: