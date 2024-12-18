Колишня Кличко показала височенного сина-красеня

Колишня дружина київського міського голови Віталія Кличка, похвалилася їхнім спільним дорослим сином-красенем.

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Наталія Єгорова та Віталій Кличко виховують дорослих дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova, instagram.com/vitaliyklitschko

Українська модель і співачка Наталія Єгорова, а також колишня дружина київського міського голови Віталія Кличка, похвалилася їхнім спільним дорослим сином-красенем.

Так, Єгор-Даніель Кличко навчався в Лондоні і горда мама приїхала підтримати свого сина, який якраз випускався з вищого навчального закладу.

На своїй сторінці в Instagram Єгорова опублікувала фото з сином, який на кілька голів вищий за свою матір. "Найголовніше для мене - щоб ти був щасливий, який би шлях ти не обрав. Я неймовірно пишаюся. Вітаю з твоїм успіхом!", - зазначила Наталія Єгорова.

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Дружина Кличка похвалилася дорослим сином / Фото Instagram/ natalia_yegorova

Дружина Кличка похвалилася дорослим сином / Фото Instagram/ natalia_yegorova

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Раніше Главред повідомляв, що не так недавно на своїй сторінці вона залишила відео, в якому показала, який вигляд має з самого ранку - тільки після пробудження. Навіть заспана Єгорова залишається прекрасною і випромінює позитив.

Нагадаємо, колишня дружина Віталія Кличка Наталя Єгорова похвалилася досягненнями їхнього молодшого сина Максима в баскетболі - хлопець закінчив перший сезон.

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Хто така Наталя Єгорова? Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструкторка з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) і сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

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