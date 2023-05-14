"Будьте чесною людиною": скандальний блогер присоромив Оксану Білозір за погрози судом

Білозір звинувачує Калацинского у хайпі на її розлученні, блогер дорікає співачку в нечесності.

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Ростислав Калацинський відповів на погрози Оксани Білозір судом / instagram.com/oksana_bilozir, instagram.com/rostysloveproduction

Українська співачка і Народна артистка України Оксана Білозір планує судитися з львівським блогером Ростиславом Калацинським. Співачка звинувачує його в наклепі і поширенні на YouTube-каналі RostysloveРroduction неправдивої інформації про її розлучення з продюсером і музикантом Романом Недзельським.

Калацинський дійсно був першим, хто оприлюднив новину про розставання Білозір і Недзельського, причому джерелом був сам продюсер, який дав блогеру інтерв'ю.

Після погрози судовим розглядом Ростислав звернувся до Оксани Білозір із закликом говорити правду, раз вона вимагає цього від блогера - мовляв він ніяких фактів не спотворював, своїх домислів не робив і взагалі просив у неї коментар про розлучення, перш ніж випустити скандальний матеріал. Провини за собою Калацинский не відчуває, про що і заявив Главкому.

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"Жорстока маніпуляція? Ви про що? Пані Оксана сама перекручує факти. По-перше, це був ніякий не коментар, а повноцінне інтерв‘ю з Романом Недзельським. По-друге, перед виходом інтерв‘ю я писав і просив прокоментувати сказане Оксану Білозір. Вона прочитала повідомлення, але не відповіла. Дзвонив і розмовляв з менеджеркою Оксани, пані Наталею і також повідомив, що вийде це інтерв‘ю. Запитав: чи дасть вона коментар? Вони вирішили проігнорувати, хоча ще рік тому ми записували інтерв’ю з Білозір. По-третє, з приводу реєстру державних рішень, то в інтерв’ю пан Роман Недзельський чітко сказав, що "ми розлучилися минулого року", тобто у 2022, а пані Оксана хоче перекрутити факти і заявляє про якусь недостовірність", - заявив блогер.

Потім він звернувся вже особисто до співачки і навіть присоромив її за публічний скандал: "І ще одне, в інтерв‘ю Оксану Білозір я не називав поганими словами, як вона. Соромно, що Оксана хоче закрити рот своєму чоловікові, який зараз в ЗСУ, в гарячій точці. Чи осоромити мене. І погрожує судом. Пані Оксано, відео коментує ваш чоловік, це першоджерело. ... Бажаю добра, а не ненависті. Ви будьте також чесною людиною і розкажіть, як все було, а не розкручуйте скандал".

Раніше стало відомо, що Оксана Білозір пішла від Романа Недзельського після 33 років шлюбу - прийняла рішення, і подала документи, поки він був на фронті. Про це розповів сам чоловік в інтерв'ю Калацинському

Співачці не сподобалося, в якому світлі її виставив блогер, тому вирішила самостійно прояснити ситуацію. Тоді ж Білозір підкреслила, що рішення було обопільним, тим більше, що вони з Недзельським вже давно не разом.

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