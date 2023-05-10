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Оксана Білозір подає до суду на блогера, який розповів про її розлучення

Анна Підгорна
10 травня 2023, 19:36 оновлено 10 травня, 19:53
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Білозір назвала Калацинського жорстоким маніпулятором, і планує притягнути його до відповідальності.
Оксана Білозір, Ростислав Калацінський
Оксана Білозір планує подати до суду на Ростислава Калацинського / instagram.com/oksana_bilozir, instagram.com/rostysloveproduction

Днями українська співачка і Народна артистка України Оксана Білозір потрапила в скандал, який розвернувся навколо її несподіваного розлучення з продюсером і музикантом Романом Недзельським.

Причиною стало інтерв'ю чоловіка для YouTube-блогу Ростислава Калацинского RostysloveРroduction. Блогер опублікував інформацію про розлучення без відома Білозір, до того ж виставив артистку в неприємному світлі.

За версією Калацинского, Оксана Білозір кинула чоловіка після 33-років шлюбу, поки той був на фронті, і подала на розлучення, коли він не міг з'явитися в суд. Співачка назвала таке трактування її сімейного життя наклепом, і підкреслила, що не перебуває з Недзельським у відносинах близько 10 років, а офіційне розірвання шлюбу було обопільно узгодженим рішенням.

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Тепер, під час прямого ефіру для львівського радіо "Перший Західний", Оксана Білозір заявила, що має намір судитися з Ростиславом Калацинським.

"Оця нечесна інформація з точки зору подачі матеріалу цим недоблогером… Він відповість. ... За все своє життя я отримувала кілька таких ударів. Я називаю це медіакілерством. Романа дуже поважаю, пишаюся тим, що ще до війни він подався в ЗСУ. Запросив мене в ресторан і оголосив, що прийняв таке рішення. Я вражена вчинком людини, яка брала коментар, бо це жорстока маніпуляція. Якщо озвучуєш якусь подію, то хоча б елементарно зайди в реєстр судових рішень і поцікався, коли було прийняте те судове рішення. Це не зараз трапилося, а в минулому році. Він відповість за це. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив. Та за ті маніпуляції, які він провів з моїм колишнім чоловіком. Не провірити інформацію, вихопити з контексту", - обурилася артистка.

Вона також підкреслила, що зберігає з Недзельським дружні стосунки, і він продовжує залишатися частиною сім'ї, яку вони разом створили за стільки років.

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

Інші новини:

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