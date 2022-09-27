"Буде дуже тебе не вистачати, Боря": Максим Галкін відреагував на смерть Бориса Моїсеєва

Для коміка смерть Моїсеєва - особистий біль і втрата.
Російський комік, шоумен і іноагент Максим Галкін висловився про смерть 68-річного співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Для нього співак був більш, ніж просто колегою.
На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував фотографію артиста, зняту, очевидно, в його кращі роки. У підписі він висловлює своє захоплення Моїсеєвим, а також глибоке співчуття його близьким людям.
"Пішов з життя Борис Моїсеєв. Яскравий артист, прекрасна людина, друг. Вільний, класний, добрий, дотепний. Буде дуже тебе не вистачати, Боря! Співчуття близьким!"- пише Галкін.
Бориса Моїсеєва, Максима Галкіна і Аллу Пугачову пов'язує багаторічна і трепетна дружба. Завдяки Примадонні, яка запримітила талановите тріо Експресія, частиною якого він був, як танцюрист, світ дізнався про талант Моїсеєва.
Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.
Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.
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