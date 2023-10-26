Кейт Міддлтон стала тіткою - у її молодшого брата народився первісток

Джеймс Міддлтон вперше став батьком, і вже з азартом приступив до виконання нових обов'язків.

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Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/jmidy

Молодший брат Кетрін, принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене вперше стали батьками. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Пару з візочком під час прогулянки по барвистому Ноттінг-Хіллу помітили папараці, і зробили кілька кілька знімків. Цілком ймовірно Джеймс та Алізе вибралися за покупками.

Пара не коментувала знімки, які з'явилися в таблоїді, та не робила заяв з приводу появи первістка. Також невідома стать четвертого племінника принцеси Кетрін.

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Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене познайомилися в 2018 році, і через рік побралися. Весілля, яке довелося відкладати кілька разів через епідемію ковіду, вони зіграли у вересні 2021 року.

Про те, що Алізе вагітна, Джеймс повідомив на початку липня. Він показав фото дружини з кругленьким животиком.

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