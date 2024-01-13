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"Боже, який ти красивий": фотограф згадав про зустріч із Ніною Матвієнко і заплакав

Дмитро Відоменко
13 січня 2024, 17:07
Український фотограф Мушег Циронян зі сльозами на очах розповів про те, як відбулася його зустріч зі співачкою Ніною Матвієнко.
'Боже, який ти красивий': фотограф згадав про зустріч із Ніною Матвієнко і заплакав
Мушег Циронян робив фото Ніни Матвієнко для спеціального проєкту / колаж Главред, фото УНІАН и Instagram

Відомий український фотограф Мушег Циронян душевно розповів про те, як відбулася його зустріч із легендарною фолк-співачкою Ніною Матвієнко, яка нещодавно померла, - під час роботи над книжкою-артбуком "A Life That Never Stopped", до якого увійшли чорно-білі світлини з життя киян у перші місяці повномасштабної війни. Згадуючи знайомство зі співачкою, Циронян не зміг в інтерв'ю телеведучому Олексію Суханову стримати сліз.

Фотограф розповів, що роздобув особистий номер Матвієнко у знайомої, але довго не наважувався зателефонувати, бо боявся потурбувати артистку.

Проте все ж зробив це, згодом домовившись про зустріч. Утім, зізнається Циронян, спочатку співачка сказала, що вона хоче попросити свою доньку Тоню пошукати фото для проєкту вдома. "Кажу ні, цей проєкт про те, що саме зараз я роблю фотографії. Я хочу показати цей час", - пояснив Циронян співачці.

відео дня
'Боже, який ти красивий': фотограф згадав про зустріч із Ніною Матвієнко і заплакав

Тож невдовзі Матвієнко запросила фотографа до себе додому.

"Я до останнього думав, що це пранк. Що мене хтось розігрує", - відверто сказав Циронян і додав - до останнього моменту не вірив, що все складеться.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Вона не дожила 2 дні до свого 76-річчя.

Раньше друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки - подруги і колеги згадали, якими були останні місяці життя Ніни Митрофанівни.

11 жовтня тисячі людей прийшли до Національної філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. На церемонії прощання гості згадували талановиту співачку і висловлювали її родині свої співчуття.

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