Хворій Сєдоковій загрожує смерть: лікар попередила співачку / скріншот

Співачка Анну Сєдокову, яка повідомила про погіршення стану здоров'я, попередили про серйозні наслідки хвороби.

Днями вона розповіла, що у неї загострилася кропив'янка. За словами співачки, зняти напад їй може допомогти тільки укол за тисячу доларів, який зараз не продається ні в одній аптеці.

Лікар-дерматолог Лідія Гаєвська зазначила, що кропив'янка є серйозним захворюванням. Вона проявляється у вигляді почервоніння, висипань і бульбашок на шкірі, які супроводжуються жахливою сверблячкою.

У важкій формі вона може привести до набряку Квінке і анафілактичного шоку.

"Кропив'янка є серйозним захворюванням, важким, і може призвести до серйозних наслідків і навіть летального результату", - розповіла експерт.

Нагадаємо, українська співачка Анна Седокова, яка живе в США, але при цьому не залишає спроб навідатися в Росію. Вона приїхала в Москву, де відвідала прем'єру кінофільму. Вона була одягнена в Шкіряний комбінезон. Очевидно, що вона хотіла похвалитися своїми схудлими формами.

Нагадаємо, раніше Седокова в черговий раз перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і свою вагу, а не звірства в Бучі, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "для тих хто переживав. М'ячі на місці".

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