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Блогерка зривала з себе шкіру нігтями після спроб повторити модний образ Doja Cat

20 лютого 2023, 18:34
У гонитві за хайпом Хейлі Каліл обліпила себе стразами з ніг до голови, але не врахувала, що клей буде таким пекучим.
Хейлі Каліл, Doja Cat
Хейлі Каліл повторила образ Doja Cat з 30 тис. стразів / tiktok.com/@haleyybaylee, instagram.com/dojacat

Американська реп-виконавиця Doja Cat (справжнє ім'я - Амала Дламіні) шокувала публіку: вона стала частиною перфомансу від модного будинку Скіапареллі під час Паризького тижня моди - все її тіло було вкрите червоною фарбою, блискітками і 30 тис.каменів Сваровські.

Видовище моторошне і прекрасне настільки підкорило блогерку та модного інфлюенсера Хейлі Каліл, що вона вирішила повторити подвиг артистки. В образі двійника Доджі Кет вона з'явилася на вечірці, яку влаштувало видання Vogue на честь Тижня високої моди в Нью-Йорку.

Через 9 годин в кріслі візажиста і три десятки тисяч кристалів, намертво приклеєних до її шкірі, Каліл справила враження на модній події, проте вдома її чекало справжнє пекло і марні спроби зняти себе цей червоний диявольський костюм.

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Своїми враженнями і процесом очищення Хейлі Каліл поділилася в ролику в TikTok. Блогерка поскаржилася, що все тіло від кристалів і клею жахливо свербить. Вона намагалася відколупати костюм з обличчя нігтями, терла шкіру різними косметичними засобами, але ніяких результатів, крім жахливого болю, не послідувало.

"Тепер я не знаю, як зняти це з мого тіла. Я покрила себе 30 тис. стразів, і вони так сверблять! Боже, як боляче! Чому я взагалі роблю такі речі? Чому я приклеїла їх так близько до очей? Сподіваюся, у мого дерматолога немає TikTok", - коментувала спроби зняти з себе костюм Доджі Кет Каліл.

@haleyybaylee DOJA DUPEEEEEE. After 9 hours in a makeup chair and 30K stones… here we are. Look by @samanthajaymes_ and team ? WORTH IT ? #NYFW#DojaCat♬ Funny Song - Cavendish Music

Через якийсь час блогерка плюнула на все, і просто пішла в душ. Це трохи допомогло їй - камені почали відклеюватися величезними шматками, що було досить болісно.

Однак Каліл знайшла в ситуації, що трапилася, свої плюси: образ, незважаючи на всі незручності, біль і свербіж, їй дуже сподобався. До того ж інтенсивні спроби зняти з себе всю цю пишність спрацювали як скраб глибокого очищення. "Незважаючи на те, що знімати це було дуже болісно, я все одно вважаю це своїм улюбленим образом, який коли-небудь робила. Не буду брехати, моя шкіра ніколи ще не була більш ніжною!" - заявила блогерка, коли повернулася до свого колишнього вигляду.

Хейлі Каліл
Хейлі Каліл повторила образ Doja Cat з 30 тис. стразів / instagram.com/haleyybaylee

Раніше відомий співак Рікі Мартін поділився рідкісною фотографією свого 14-річного сина Валентино, якого йому народила сурогатна мати. Через свою популярність артист намагається приховувати дітей, і тримається подалі від папараці.

А ось на вудку цікавих фотографів все ж попалася молодша сестра принцеси Кетрін Уельської - Піппа Міддлтон. Жінку зняли в білосніжному купальнику під час відпочинку на елітному курорті на острові Сен-Бартелемі, що в Карибському морі.

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