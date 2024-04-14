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Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей

Яна Ставська
14 квітня 2024, 18:44
Своїх дітей Бадоєв не бачив разом цілих чотири роки.
Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей
Діти режисера живуть за кордоном / Колаж Главреда. Фото: інстаграм Бадоєва

Український режисер Алан Бадоєв уперше за чотири роки зібрав разом своїх уже майже дорослих сина Бориса і доньку Лоліту.

В Instagram режисер поділився, що спершу на заваді зустрічі був карантин через коронавірус, далі - повномасштабна війна.

Діти підтримували звʼязок з батьком через відеозвʼязок.

відео дня

Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей
Бадоєв показав своїх дорослих дітей / Фото: інстаграм Бадоєва

Лоліта та Борис супроводжували Бадоєва у його кіномандрівці всього кілька днів.

"Бо Лола, Боря і я - ми, як дуже злагоджене тріо, яке по відчуттю знає усі партії всіх імпровізацій. Кожен відчуває своє місто і мить, коли потрібно починати соло. Це мить бездоганного щастя, і вона - безумовна. Дякую вам, мої янголи, ми збережемо одне одного", - підписав світлини Бадоєв.

Хто такий Алан Бадоєв?

Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських та зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їх опору окупантам.

Алан Бадоєв - останні новини на тему

Раніше Бадоєв розповів, як 34-річна співачка Anna Asti (уродженка України), яка активно продовжує будувати свою кар'єру в країні-агресорі Росії навіть після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, заборгувала йому велику суму грошей.

Як зізнався Бадоєв у розмові з журналістами, вже протягом шести років його донька Лоліта живе в Італії, де і навчається. Втім, яку саме професію освоює вона - Бадоєв уточнювати не став.

Також є чутки, що в Італії проживає і прийомний син Бадоєва Борис. Він пішов по стопах режисера і нещодавно презентував власний документальний фільм у Палаці культури Мілана в кінці січня 2024 року.

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Алан Бадоєв
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