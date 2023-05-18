Заарештована... заочно: Машу Єфросиніну судили і оголосили в розшук у Москві

Діяльність Єфросиніної країна-окупант розцінила, як поширення фейків про війну.

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Машу Єфросиніну заочно заарештували в Москві / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна муляє очі представникам країни-агресора з 2014 року. З початком повномасштабної війни вона перетворила особистий блог в Instagram в справжній інформаційний хаб, спрямований на викриття військових злочинів рф, і на допомогу постраждалим від військової агресії українцям.

За це ведуча "удостоєна честі" - в столиці країни-окупанта вона заарештована заочно. Постанова Басманного районного суду москви була прийнята 17 травня 2023 року, і була опублікована на сайті московських судів.

Єфросиніній закидають у рф справу про "військові фейки" - пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК. Кримінальну справу проти неї порушили ще у квітні 2022 року, а у березні 2023 - оголосили у розшук на території країни-агресора.

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Сама Маша Єфросиніна сприйняла цю новину з гумором - на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала скрін російського сайту з новиною про її заочний арешт з підписом: "А то я вже почала непокоїтись".

Машу Єфросиніну заочно заарештували в Москві / mos-gorsud.ru

Машу Єфросиніну заочно заарештували в Москві / instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Маша Єфросиніна висловилася про свою молодшу сестру, яка раніше була невісткою Віктора Ющенка, а тепер живе в країні-окупанті і мовчить про війну в Україні.

Також ведуча розповіла, як зустрічала Великдень цього року в травмпункті - через безглузду випадковість її син потрапив в опікове відділення, в чому Єфросиніна звинувачує себе.

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