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Андрій Данилко назвав єдину умову для його зустрічі з Путіним

6 квітня 2022, 03:46

Музикант також продумав заздалегідь, що скаже лідеру країни-агресора - Сердючка буде небагатослівною!

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Андрій Данилко вирішив, що сказав би Путіну при зустрічі / instagram.com/v_serduchka

Український музикант Андрій Данилко розповів Українській Правді якою уявляє собі ідеальну зустріч з Путіним.

В інтерв'ю артист багато розмірковував про те, чи закрита для нього у зв'язку зі злочинною військовою політикою, сцена в РФ, з ким із зірок він підтримує зв'язок, а також чи буде Вєрка Сердючка виступати, коли в Україні настане мир.

Крім того Данилко роздумував над тим, що сказав би Путіну, якби вони зустрілися один на один прямо зараз.

Музикант замислився, і вирішив, що лише одного слова буде достатньо для кривавого тирана - його Данилко бажає бачити тільки мертвим.

"Я б, мабуть, підійшов, торкнувся чола і сказав: "Холодний". Я думаю, якби й побачив Путіна, то лише мертвим. Навіть якогось питання у мене нема до цього… я навіть не хочу називати його людиною. Я за таку зустріч: він лежить, я стою, помацав, сказав: "Хлопці, холодний!"Амінь", - розповів артист.

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Раніше Андрій Данилко ділився спогадами про реальну особисту зустріч з президентом РФ. За його словами Путін - виплодок пекла.

Однак музикант не вважає, що швидка смерть, яку тирану зараз бажають у кожному куточку світу, буде за його злодіяння занадто легким покаранням. Данилко запропонував свій варіант кари для Путіна.

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