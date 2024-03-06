Алла Пугачова потролила путініста Михайлова і пройшлася по ньому гострим слівцем

Російська зірка Алла Пугачова висміяла Стаса Михайлова, який підтримує війну.

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Алла Пугачова красиво потролила Стаса Михайлова / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова, яка не підтримала військове вторгнення терористичної Росії в Україну, потролила співака-путініста Стаса Михайлова, який цинічно заявив, що всі незгодні російські артисти скоро приповзуть на батьківщину за прощенням.

Вона також назвала "Стасика" нелітературним словом і запевнила, що повертатися в Росію не збирається, як усі нормальні люди. Артистка також додала, що якщо навіть повернеться, то скаже йому все, що думає про нього.

"Стасік Михайлов, що це з тобою? Це я, безголоса співачка, старенька Алла Пугачова. Я б стала перед тобою на коліна, та ноги не ті. Чого ти злякався? Не збираються нормальні люди повертатися туди, тож давай, шуруй. Заробляй, поки можеш. А якщо вже повернуся, їй Богу, скажу, що думаю. А що, я можу і зараз! Дурень (неценз. - авт.) ти, Стасік", - сказала артистка і розреготалася.

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До слова, Пугачова на відео навмисно хрипіла, потроливши своїх рейтерів, які назвали її "безголосою".

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Цікаво, що на відео Примадонни відреагував колишній російський олігарх Олег Тіньков.

Олег Тіньков підтримав Пугачову / Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше подруга російської співачки Алли Пугачової, яка не підтримала тероризм Росії щодо України, виявляється хворіє з молодості на невиліковне захворювання - подагру.

Також Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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