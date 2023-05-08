Алла Пугачова на похоронах Юдашкіна стала жертвою пограбування - підозрюють Пєскова

Примадонна звернулася в поліцію зі скаргою - її обікрали на два мільйони.

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У Алли Пугачової вкрали дорогий годинник на похоронах Валентина Юдашкіна / instagram.com/marinayudashkina, pexels.com

Російська співачка Алла Пугачова не зраджує своїм друзям і переконанням навіть попри те, що в країні-агресорі на неї влаштоване справжнє полювання через антивоєнну позицію - артистка приїхала в рф попрощатися з близьким другом, модельєром Валентином Юдашкіним, після його смерті.

Церемонія погребіння відбулася в цю суботу, а вже в неділю по росЗМІ розлетілася новина про те, що на похоронах Пугачова стала жертвою пограбування. При цьому вона контактувала з вкрай вузьким колом людей, серед яких опинився і прес-секретар директора країни-окупанта Дмитро Пєсков.

Преса стверджує, що після спілкування з ним з зап'ястя співачки зник дорогий наручний годинник модного бренду Hublot вартістю близько 2 млн. рублів (близько півмільйона гривень). Цінність прикраси для Пугачової також полягає в тому, що вона є подарунком до Дня народження.

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"Цей годинник мені подарували на позаминулий День народження випускники "Фактора А". А вчора під час похорону Валентина Юдашкіна на Троєкуровському я помітила, що вони пропали. Я майже ні з ким не контактувала. Буквально до мене підійшли дві-три людини, включаючи Дмитра Пєскова. Він не в курсі, каже, що йому нічого не відомо", - цитують співачку ЗМІ.

Відомо, що Пугачова нібито подала в поліцію заяву про зникнення наручних годинників. Також деякі джерела стверджують, що скандал на похоронах Юдашкіна може бути чиїмось ретельно продуманим жартом.

Дивіться відеорепортаж про те, як Пугачова в країні-окупанті з улюблениці народу перетворилася на ворога:

Раніше стало відомо, що Алла Пугачова прилетіла в рф, щоб попрощатися з близьким другом - модельєром Валентином Юдашкіним. Він помер після боротьби з онкологією.

Очевидці зазначили, що на церемонії прощання Примадонна трималася подалі і намагалася контактувати з усіма по мінімуму, що викликало у преси багато питань.

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